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مسؤولون يبحثون تحديات سلاسل الإمداد والتوريد واكتشاف سبل مواجهتها غدا

مسؤولون يبحثون تحديات سلاسل الإمداد والتوريد واكتشاف سبل مواجهتها غدا
http://almnatiq.net/?p=956287
المناطق - الرياض

ينظم مركز التواصل والمعرفة المالية يوم غدٍ، الجلسة الرابعة “الافتراضية” من ديوانية المعرفة تحت عنوانِ “إدارة سلاسل الإمداد والتوريد، الفرص المستقبلية والمكاسب في ظل جائحة كورونا”، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في القطاعين الحكومي والخاص، تحت رعاية معالي رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز الفريح.
وتستضيف الجلسة الرابعة من ديوانية المعرفة مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس البدر فودة، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للخدمات البريدية اللوجستية المهندس خالد البكري، ورئيس اللجنة اللوجستية في غرفة المنطقة الشرقية راكان العطيشان، والمدير التنفيذي للشركة السعودية للخدمات اللوجستية عمر حريري، ونائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتوزيع في نادك حمد السواجي، والرئيس التنفيذي للتشغيل في شركة نوبكو فهد البطحي، والمدير العام لشركة أرامكس عبدالعزيز النويصر، والمدير التجاري لصيدليات الدواء، والرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس عبدالله الدبيخي، كما تشارك في اللقاء الخبيرة الاقتصادية وشريك في ماكينزي الدكتورة سوزان لوند، فيما يدير الجلسة الحواريّة الأستاذ سُراقة الخطيب.
وتناقش جلسة الديوانية الرابعة عدداً من المحاور المتمثلة بمعرفة التحديات والعوائق التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد، واكتشاف سبل مواجهتها، وتأثير فايروس كورونا على سلاسل الإمداد والتوريد، والجودة في إدارة سلاسل الإمداد، بالإضافة لمستقبل قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.
كما ستتضمن فعاليات الجلسة الرابعة من ديوانية المعرفة عرضاً من الشريك المعرفي للجلسة شركة معهد ماكينزي حول مدى تأثير جائحة كورونا على سلاسل الإمداد والتوريد، وأبرز السبل الفّعالة لمواجهتها والفرص المستقبلية للقطاع.
وفي خِتام الجلسة، سيتم استعراض التجارب الناجحة في القطاع الخاص من أبرزها (نادك، وأرامكس، وصيدليات الدواء).
يذكر أن ديوانية المعرفة هي أحد برامج مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) التي تهدف إلى رفع الوعي بأبرز القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية، وتعزيز الإثراء المعرفي، كما أنها تسهم في التقاء المختصين والمهتمين لتبادل التجارب والخبرات المهنيّة والمعرفية في المجالين الاقتصادي والمالي.
ولمتابعة اللقاء يمكن متابعة حساب المركز على موقع “تويتر” من خلال الرابط التالي: https://twitter.com/CFKC_KSA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor.

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