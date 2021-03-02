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رصد شقق سكنية ومحلات ملابس ومستودعات لبيع التمباك والشمة

رصد شقق سكنية ومحلات ملابس ومستودعات لبيع التمباك والشمة
http://almnatiq.net/?p=956292
المناطق - الرياض

كثفت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ من برامجها لرصد ومتابعة المخالفة بمشاركة الجهات الحكومية الشريكة ولجان الضبط الميداني.

وشملت هذه الجهود عدة مناطق مثل منطقة نجران والتي تم فيها رصد واتلاف 70 كيلو من مادة الشمة، و23 كيلو من مادة التنباك، و 65 كيلو من المعسلات المخلوطة بمصادر مجهولة.

كما ضبطت اللجنة في نجران 125 كيلو من مادة الشمة في أحد المنازل السكنية بالتعاون مع شرطة المنطقة والنيابة العامة.

وفي محافطة الطائف رصدت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالتعاون مع الجهات المعنية محل للملابس الجاهزة يقوم ببيع الشمة وتمت مصادرة المواد المخالفة للنظام وإغلاق المحل.

كما ضبطت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في منطقة عسير وبالتعاون مع الجهات المعنية مستودع لبيع التبغ في أبها ووجد بداخله 145 كيلو من مادة التمباك، و 200 كيلو كلس يستخدم في خلط مواد تبغيّه، و 1340 علبة سجائر مخالفة للنظام.

‏وواصلت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في منطقة الحدود الشمالية وبالتعاون مع الجهات المعنية جهودها وحملاتها و تم رصد واتلاف 179 كيلو معسل بخلطات مجهولة و 189 علبة معسل و 107 علبة سجائر مجهولة المصدر وذلك في أحد الجولات التي قامت بها على منافذ البيع.
اما في المنطقة الشرقية فنفذت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ جولاتها الميدانيه على محال بيع التبغ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه ، حيث شملت عدة مواقع مختلفه وكان منها رصد عدة مخالفات بالدمام وضبط محلات وشقه ومستودع تم تحويلها لتسويق خلطات مجهولة المصدر ومخالفة الانظمة .
ونوهت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بان الحملات مستمرة لرصد وضبط كل مخالف، داعية الجميع للتعاون معها في الإبلاغ عن أي مخالفات، ومقدمة شكرها لجميع الجهات الشريكة الفاعلة في جهود أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

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