“بالتوعية والتدريب” تعليم القصيم يحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم باليوم العالمي للدفاع المدني، الذي يصادف الأول من شهر مارس في كل عام، ويأتي الاحتفال هذا العام 2021 تحت شعار «يد تبني ويد تحمي» عن بُعد عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية الأخرى؛ وذلك بهدف تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية. مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، عبدالمحسن الحربي ذكر أن الإدارة العامة عملت على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في جميع منشآتها التعليمية، ومرافقها الإدارية، بوصفها أولوية رئيسة، لارتباطها المباشر بسلامة طلابنا وطالباتنا ومنسوبيها ، وبذلت جهودا كبيرة في توعية وتثقيف منسوبي التعليم في مجالات الأمن والسلامة و تجهيز المباني التعليمية بأدوات السلامة المختلفة وتوزيع معدات الإنذار في المباني التعليمية وتوفير الخدمات الوقاية المختلفة، إضافةً إلى تركيب طفايات آلية على مختبرات مدارس البنين والبنات مع التدريب على كيفية استخدامها وتزويد المدارس والمنشآت التعليمية بحراس وحارسات أمن. وأشار إلى أن إدارة الأمن والسلامة قامت بزيارات ميدانية وصيانة مستمرة وتوفير أدوات السلامة وكاميرات المراقبة كما نفذت مجموعة من البرامج التي تُعنى بالجوانب التوعوية عن بُعد، من خلال غرس ثقافة الأمن والسلامة، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية، إضافة إلى رفع مستويات التثقيف من خلال تدريب منسقي ومنسقات الأمن والسلامة في المدارس وجميع منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة ، وتعزيز القيم؛ لضمان جودة وفعالية إجراءات السلامة المتبعة وتستمر الفعاليات عن بعد متضمنة محاضرات توعوية وورش ومجموعة من المسابقات والعروض . وأكد على التزام الإدارة العامة بالتركيز على رفع مستوى الوعي لدى طلابنا وطالبتنا عن بعد وتوعيتهم بالمخاطر المنزلية والاهتمام بهم وتجنيبهم المخاطر والسلوكيات الخاطئة مع مراعاة تطبيق متطلبات واشتراطات الوقاية والسلامة العامة في منشآتهم لضمان سلامتهم.