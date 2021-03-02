“وزارة الصحة” تُخصّص الثاني من مارس يوماً لـ “شهيد الصحة”

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أعلنت “وزارة الصحة” عن تخصيص الثاني من شهر مارس في كل عام، ليكون يوم “شهيد الصحة”، وذلك استشعارا لأهميـة الـدور الـذي قام به شهداء الصحة ووفاءً لهم، حيث تفانوا في أداء أعمالهم وضحوا بأنفسهم للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وتأتي هذه البادرة الإنسانية عرفاناً وتكريماً ووفاءً من “الصحة” لهم ولما قدموه، حيث ستقدم الدعم النفسي والاجتماعي لذويهم.