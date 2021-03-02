احدث الأخبار

“وزارة الصحة” تُخصّص الثاني من مارس يوماً لـ “شهيد الصحة”
أبرز المواد
 “مستقبل الطالبة التعليمي والمهني” برنامج تدريبي بتعليم المدينة المنورة
أبرز المواد
 انخفاض سعر “برنت” إلى 63.00 دولاراً
أبرز المواد
 “بالتوعية والتدريب” تعليم القصيم يحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني
منطقة القصيم
 رصد شقق سكنية ومحلات ملابس ومستودعات لبيع التمباك والشمة
أبرز المواد
 وزير يمني: التصريحات الايرانية تكشف بوضوح الأبعاد الحقيقية لمعركة مأرب
أبرز المواد
 ثوران بركانين في إندونيسيا
أبرز المواد
 600 مليار ريال قيمة مشاريع لجهات مشاركة في منتدى المشاريع المستقبلية 2021
أبرز المواد
 للتحذير من جماعة الإخوان .. الشؤون الإسلامية تطلق مبادرة للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء
أبرز المواد
 مركز لقاحات كورونا بتبوك يواصل استقبال المسجلين عبر تطبيق “صحتي”
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تضبط 4500 كيلو منتجات غذائية مخالفة ومجهولة المصدر
أبرز المواد
 أول تعاون بين كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد ومنصة أعناب
أبرز المواد
“وزارة الصحة” تُخصّص الثاني من مارس يوماً لـ “شهيد الصحة”

“وزارة الصحة” تُخصّص الثاني من مارس يوماً لـ “شهيد الصحة”

أبرز المواد
“مستقبل الطالبة التعليمي والمهني” برنامج تدريبي بتعليم المدينة المنورة

“مستقبل الطالبة التعليمي والمهني” برنامج تدريبي بتعليم المدينة المنورة

أبرز المواد
انخفاض سعر “برنت” إلى 63.00 دولاراً

انخفاض سعر “برنت” إلى 63.00 دولاراً

أبرز المواد
“بالتوعية والتدريب” تعليم القصيم يحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني

“بالتوعية والتدريب” تعليم القصيم يحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني

منطقة القصيم

“وزارة الصحة” تُخصّص الثاني من مارس يوماً لـ “شهيد الصحة”

“وزارة الصحة” تُخصّص الثاني من مارس يوماً لـ “شهيد الصحة”
http://almnatiq.net/?p=956303
المناطق_واس

أعلنت “وزارة الصحة” عن تخصيص الثاني من شهر مارس في كل عام، ليكون يوم “شهيد الصحة”، وذلك استشعارا لأهميـة الـدور الـذي قام به شهداء الصحة ووفاءً لهم، حيث تفانوا في أداء أعمالهم وضحوا بأنفسهم للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.
وتأتي هذه البادرة الإنسانية عرفاناً وتكريماً ووفاءً من “الصحة” لهم ولما قدموه، حيث ستقدم الدعم النفسي والاجتماعي لذويهم.

روابط ذات صلة

“مستقبل الطالبة التعليمي والمهني” برنامج تدريبي بتعليم المدينة المنورة

“مستقبل الطالبة التعليمي والمهني” برنامج تدريبي بتعليم المدينة المنورة
انخفاض سعر “برنت” إلى 63.00 دولاراً

انخفاض سعر “برنت” إلى 63.00 دولاراً
رصد شقق سكنية ومحلات ملابس ومستودعات لبيع التمباك والشمة

رصد شقق سكنية ومحلات ملابس ومستودعات لبيع التمباك والشمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*