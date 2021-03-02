أمانة الشرقية: 1130 منشأة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية من خلال 1169 جولة رقابية أمس الاثنين

المناطق_الدمام

أوضحت أمانة المنطقة الشرقية، بأنه نتج عن الجولات الرقابية التي نفذتها أمس الاثنين 18/07/1442هـ، التزام 1130 منشأة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وذلك من خلال 1169 جولة رقابية، و45 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، كما نتج عن الجولات مخالفة (13) مُنشأة تجارية، وتحرير 26 مخالفة لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا “؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية أن الحملات الرقابية والتوعوية التي نفذتها الأمانة والبلديات، وتفاعل والتزام المنشآت المستهدفة بالتعليمات والتوجيهات الصادرة بشأن التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها، أسفر عنها انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات المرصودة، وذلك من خلال مؤشرات الرصد اليومي للجولات الرقابية والتي بينت ذلك، مقارنة بمؤشرات الفترة الماضية والتي كانت فيها منحنيات الاغلاقات والمخالفات مرتفعة، مشيرا الى أن ذلك يعكس مستوى وعي وتفاعل وتجاوب المنشآت التجارية والغذائية والأسواق ومنافذ البيع بتطبيق الاحترازات الوقائية والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان والجهات المعنية، لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد، مما انعكس إيجابا على مستوى الخدمات البلدية الأخرى في مدن ومحافظات المنطقة.

وأهاب محمد الصفيان بكافة المنشآت الأخرى الالتزام وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حفاظا على صحة المجتمع منع انتشار فيروس كورونا، مقدما شكر الأمانة لكافة الجهات التي تفاعلت في تطبيق هذه الاجراءات والحملات التوعوية التي تطلقها الأمانة والجهات المعنية.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية بأن الفرق الرقابية مستمرة في تشديد الرقابة اليومية على المنشآت التجارية والأسواق في كافة مدن ومحافظات المنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”، والتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والصحية حفاظا على سلامة الجميع.

وأشار الى أن الأمانة وعبر مركز البلاغات 940 تلقت أمس الاثنين (27) بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعَا لضرورة التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز (940)؛ لمعالجتها.