احدث الأخبار

أميرالشرقية يفتتح الأربعاء أول مستشفى للأمراض الوراثية بالمنطقة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: 1130 منشأة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية من خلال 1169 جولة رقابية أمس الاثنين
أبرز المواد
 “وزارة الصحة” تُخصّص الثاني من مارس يوماً لـ “شهيد الصحة”
أبرز المواد
 “مستقبل الطالبة التعليمي والمهني” برنامج تدريبي بتعليم المدينة المنورة
أبرز المواد
 انخفاض سعر “برنت” إلى 63.00 دولاراً
أبرز المواد
 “بالتوعية والتدريب” تعليم القصيم يحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني
منطقة القصيم
 رصد شقق سكنية ومحلات ملابس ومستودعات لبيع التمباك والشمة
أبرز المواد
 وزير يمني: التصريحات الايرانية تكشف بوضوح الأبعاد الحقيقية لمعركة مأرب
أبرز المواد
 ثوران بركانين في إندونيسيا
أبرز المواد
 600 مليار ريال قيمة مشاريع لجهات مشاركة في منتدى المشاريع المستقبلية 2021
أبرز المواد
 للتحذير من جماعة الإخوان .. الشؤون الإسلامية تطلق مبادرة للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء
أبرز المواد
 مركز لقاحات كورونا بتبوك يواصل استقبال المسجلين عبر تطبيق “صحتي”
أبرز المواد
أميرالشرقية يفتتح الأربعاء أول مستشفى للأمراض الوراثية بالمنطقة

أميرالشرقية يفتتح الأربعاء أول مستشفى للأمراض الوراثية بالمنطقة

أبرز المواد
أمانة الشرقية: 1130 منشأة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية من خلال 1169 جولة رقابية أمس الاثنين

أمانة الشرقية: 1130 منشأة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية من خلال 1169 جولة رقابية أمس الاثنين

أبرز المواد
“وزارة الصحة” تُخصّص الثاني من مارس يوماً لـ “شهيد الصحة”

“وزارة الصحة” تُخصّص الثاني من مارس يوماً لـ “شهيد الصحة”

أبرز المواد
“مستقبل الطالبة التعليمي والمهني” برنامج تدريبي بتعليم المدينة المنورة

“مستقبل الطالبة التعليمي والمهني” برنامج تدريبي بتعليم المدينة المنورة

أبرز المواد

أميرالشرقية يفتتح الأربعاء أول مستشفى للأمراض الوراثية بالمنطقة

أميرالشرقية يفتتح الأربعاء أول مستشفى للأمراض الوراثية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=956313

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، غداً الأربعاء مستشفى الأمير محمد بن فهد العام لأمراض الدم الوراثية في محافظة القطيف ، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذي سيتفقد عدداً من المشاريع الصحية في المنطقة وذلك خلال جولته التفقدية للمنطقة.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز الغامدي الرئيس العام التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي، أن مستشفى الأمير محمد بن فهد العام لأمراض الدم الوراثية في محافظة القطيف، تبلغ سعته التشغيلية (200سرير)، وتبدأ بمشيئة الله تشغيل المرحلة الأول بطاقة 100 سرير، مؤكداً أن تدشين سمو أمير المنطقة للمستشفى يأتي في إطار سعي سموه الدائم لدعم توفير الرعاية الصحية المتخصصة وبجودة عالية، ولما يحققه هذا المشروع من نقلة نوعية في مستوى الخدمات والذي يتحقق بدعم من قبل مقام الحكومة الرشيدة مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية تشهد تقدماً كبيراً في مستوى الخدمات الصحية مما ساهم في تحقيق الكثير من المنجزات الطبية التي يلمس أثرها المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية: 1130 منشأة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية من خلال 1169 جولة رقابية أمس الاثنين

أمانة الشرقية: 1130 منشأة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية من خلال 1169 جولة رقابية أمس الاثنين
“وزارة الصحة” تُخصّص الثاني من مارس يوماً لـ “شهيد الصحة”

“وزارة الصحة” تُخصّص الثاني من مارس يوماً لـ “شهيد الصحة”
“مستقبل الطالبة التعليمي والمهني” برنامج تدريبي بتعليم المدينة المنورة

“مستقبل الطالبة التعليمي والمهني” برنامج تدريبي بتعليم المدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*