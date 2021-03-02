أميرالشرقية يفتتح الأربعاء أول مستشفى للأمراض الوراثية بالمنطقة

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، غداً الأربعاء مستشفى الأمير محمد بن فهد العام لأمراض الدم الوراثية في محافظة القطيف ، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذي سيتفقد عدداً من المشاريع الصحية في المنطقة وذلك خلال جولته التفقدية للمنطقة.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز الغامدي الرئيس العام التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي، أن مستشفى الأمير محمد بن فهد العام لأمراض الدم الوراثية في محافظة القطيف، تبلغ سعته التشغيلية (200سرير)، وتبدأ بمشيئة الله تشغيل المرحلة الأول بطاقة 100 سرير، مؤكداً أن تدشين سمو أمير المنطقة للمستشفى يأتي في إطار سعي سموه الدائم لدعم توفير الرعاية الصحية المتخصصة وبجودة عالية، ولما يحققه هذا المشروع من نقلة نوعية في مستوى الخدمات والذي يتحقق بدعم من قبل مقام الحكومة الرشيدة مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية تشهد تقدماً كبيراً في مستوى الخدمات الصحية مما ساهم في تحقيق الكثير من المنجزات الطبية التي يلمس أثرها المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة.