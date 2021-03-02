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تحت شعار “يد تبنى ويد تحمي”.. “الفيصل” يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
http://almnatiq.net/?p=956328
المناطق_جدة

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار (يدٌ تبني ويدٌ تحمي)،
بحضور الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالله القرشي.

وقال الأمير خالد الفيصل “بمناسية اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام 1442هــ تحت شعار (يدٌ تبني ويدٌ تحمي) والذي يصادف الأول من شهر مارس من كل عام أقول “شكراً رجال الدفاع المدني، وفقكم الله وسدد خطاكم”.
كما كرّم سموه عدداً من منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة ، وبالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تطلق المديرية بالمنطقة بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي المعرض الافتراضي الذي يسلط الضوء على المخاطر المُحتملة، وطرق الوقاية والحماية منها، وكذلك التعريف بالخدمات الالكترونية لأعمال الدفاع المدني، كما يحوي المعرض ركناً عن سلامة الحاج والمعتمر خلال رحلتهم الإيمانية.

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