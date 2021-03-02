بلدية بيشة تضبط محل مساج مخالف للأنظمة والإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ كورونا‬⁩

المناطق-بيشة

تمكنت بلدية محافظة بيشة من ضبط مركز يمارس تقديم خدمة المساج مخالفاً للتعليمات والأنظمة المتعلقة بالإجراءات الوقائية وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه مع تغريمه الحد الأعلى من لا ئحة الغرامات .

وقد شدد رئيس البلدية الأستاذ / علي بن سعيد آل جلبان على ضرورة متابعة كافة الأنشطة التجارية في محافظة بيشة وتكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية ، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، وكذلك متابعة الالتزام بالتعاميم الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد – 19) .