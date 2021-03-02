أمانة الشرقية: توقيع عقد مشروع استثماري لإنشاء مرسى قوارب ونادي بحري بكورنيش الدمام

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أبرمت أمانة المنطقة الشرقية عقد لمشروع استثماري لإنشاء مرسى قوارب ونادي بحري بكورنيش الدمام، مع احدى الشركات الوطنية، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الاستثمارية للأمانة بهدف تحقيق برامج جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، بأن المشروع يهدف إلى تعزيز الأنشطة البحرية في المنطقة الشرقية، وإبراز مقومات المنطقة على الخارطة السياحية والترفيهية، لافتا الى أن المشروع هو امتداد لجهود ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لخلق الفرص الاستثمارية وتعزيز الأنشطة والبرامج السياحية التي تتوافق وبرامج جودة الحياة.

وأبان بأن المشروع يتضمن إنشاء مرسى قوارب ونادي بحري وخدمات مساندة على كورنيش الدمام، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص لتنمية المنطقة، مشيرا بأن المشروع يُمثل امتداد للمشاريع الاستثمارية التي تم اطلاقها في المنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف الاستثمار في البنية التحتية في منطقة الكورنيش وتطويرها كوجهة بحرية سياحية راقيه تقدم خيارات سياحيه بحريه وترفيهية متنوعة لاستقطاب الزوار والسائحين للمنطقة وتعزيز السياحة البحرية بالمنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية على أن المشروع يُترجم توجهات واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في تطوير المنطقة وتعزيز السياحة فيها.

وأضاف بأن إقامة المشروع على كورنيش الدمام يأتي بناء على الموقع الاستراتيجي للكورنيش، والذي يعتبر أحد المرافق السياحية المميزة بالمنطقة، وكذلك بهدف الاستفادة من المزايا الطبيعية، والمعطيات الجمالية للموقع.

وأشار الصفيان بأن المشروع يمثل قيمة حضارية وسياحية واقتصادية بما يعزز الجوانب السياحية ونقطة جاذبة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية المائية والفعاليات في كورنيش الدمام، والتي ستكون مرسىً جديداً يُعنى بالأنشطة البحرية، وتقديم الخدمات لأنشطة اليخوت والقوارب، بالإضافة الى الخدمات المساندة للمشروع والتي تعتبر مرفق ترفيهي سياحي، موضحا بأنه تم تصميم المرسى وفق أعلى المعايير في تعزيز البنى التحتية مع المحافظة على البيئة البحرية.