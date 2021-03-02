وظائف شاغرة بهيئة «الزكاة والدخل»

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال تحليل الأعمال بمدينة الرياض، ممشيرة إلى أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت أن التخصصات المطلوبة، محلل إجراءات العمل (العمليات) ، مشيرة إلى أن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي :

– درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية ، إدارة الجودة ، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة (3) سنوات كحد أدنى في مجال تطوير العمليات التجارية وإدارة العمليات وتحليل الأعمال أو مجال توثيق العمليات.

– مستوى متقدم في برامج الحاسب ومجموعة Microsoft Office.

– مهارات تواصل خطية وشفوية ممتازة.

– مهارات تحليلية ممتازة.

للتقديم على الظائف يرجى زيارة الرابط التالي :هنا.