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برامج الموهبة تسجل 4الالاف مستفيد في الأيام الاولى

برامج الموهبة تسجل 4الالاف مستفيد في الأيام الاولى
http://almnatiq.net/?p=956351
المناطق_ الدمام

سجلت فعاليات أسبوع الموهبة في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية حضور لافتاً من كافة المستفيدين وانتظم نحو 4000 مستفيد مابين طالب وطالبة وأولياء أمور  في برامج الأيام الأولى 

ونفذت إدارة الموهوبين 4 ورش عمل و11 محاضرة لتعزيز ثقافة اكتشاف المواهب وتعزيز البيئة الحاضنة لها بالوسائل الممكنة لصقل المواهب وتوجيهها .

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية ، سعيد الباحص ، أن نشر ثقافة اكتشاف المواهب مبكراً محل اهتمام عال من الوزارة حيث سعت لتأهيل منسوبيها من المعلمين والمعلمات المختصين بالمواهب للإسهام في رفع مستوى المواهب ومضاعفة أعدادها .

وأشار إلى مشاريع الموهبة تسعى كذلك لاستنبات الموهبة وتحفيز ظهورها لدى النشء ،مؤكداً أن المتغيرات الحالية تتطلب تعاون الجميع لدعم المواهب السعودية التي اثبتت كفاءتها وقدراتها للاستجابة لمتغيرات التطور العلمي الحالي والتحول الرقمي .

وأعد الباحص ،مشاريع الوزارة المخصصة للنشء تأتي ضمن توجهاتها الاستشرافية للمستقبل مراعاةً للثورات الصناعية والعملية والتكلونجية  المقبلة .منوهاً أن تلك التوجهات تأتي في سياق رؤية المملكة 2030 لتعظيم مكانة المملكة بمقدراتها الوطنية الشابة عبر تعزيز المواهب والإبتكار والاختراعات .

وأوضح ، أن الاهتمام الحالي والدعم الكبير من القيادة الرشيدة لهذة البرامج والمشاريع والتوسع المنظبط لتلك التوجهات سيحقق بحول الله ، التوجهات السعودية لمستقبل مشرق يضع المملكة في مكانها المأمول  كدولة محورية في كافة المجالات .

وأبان الباحص ، أن ادارة التعليم تواصل خلال الأسبوع الحالي برامجها المكثفة لتحقيق تلك الأهداف.

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