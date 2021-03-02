نائب أميرالشرقية يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم (الثلاثاء) رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان، والوفد المرافق له.

وأشاد سموه بالدور الدعوي الذي يوديه جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال، تحقيقاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

من جانبه أعرب الدكتور العجلان عن عظيم شكره وامتنانه لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما يوليه سموه من رعاية واهتمام،

وقد حضر الاستقبال الشيخ خالد محمد أبو عباة كبير الموجهين مستشار رئيس جهاز الإرشاد، والعقيد ركن محمد بن سعد الخثلان مدير إدارة الإرشاد والتوجيه بوكالة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي.