الهلال الأحمر بالجوف يستقبل ما يزيد على سبعة آلاف مكالمة خلال فبراير

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تلقت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف خلال شهر فبراير من العام الحالي 2021 م عل رقم الطوارئ 997 ما مجموعه 7200 مكالمة.

وفي تفاصيل تلك المكالمات التي تم تلقي منها 812 بلاغاً اسعافية تم ترحيلها لـ 14 مركزاً اسعافيّاً موزعاً على المنطقة منها 163 حادث بتنوع الاصابات فيها والمسببات ، أما البلاغات التي نتجت عن حالات مرضية بتنوعها بلغت 649 بلاغ اسعافي.

وتجدر الاشارة أن غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف تتلقى بشكل يومي العديد من المكالمات التي ليس لها علاقة بالحالات الإسعافية مشدداً على ضرورة المصداقية بالبلاغات وعدم اشغال خطوط الطوارئ إلا للحالات الطارئة.