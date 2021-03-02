قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة العميد مهدي بن عايض البقمي رتبته الجديدة ” عميد”، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عميد.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، يرافقه العميد البقمي.
أمير الجوف يقلد مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة رتبته الجديدة
قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة العميد مهدي بن عايض البقمي رتبته الجديدة ” عميد”، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عميد.
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