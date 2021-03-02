احدث الأخبار

نائب أميرالشرقية يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني
أبرز المواد
 أمير الجوف يقلد مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة رتبته الجديدة
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالجوف يستقبل ما يزيد على سبعة آلاف مكالمة خلال فبراير
أبرز المواد
 برامج الموهبة تسجل 4الالاف مستفيد في الأيام الاولى
أبرز المواد
 وظائف شاغرة بهيئة «الزكاة والدخل»
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: توقيع عقد مشروع استثماري لإنشاء مرسى قوارب ونادي بحري بكورنيش الدمام
أبرز المواد
 تحت شعار “يد تبنى ويد تحمي”.. “الفيصل” يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
أبرز المواد
 بلدية بيشة تضبط محل مساج مخالف للأنظمة والإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ كورونا‬⁩
أبرز المواد
 مختبر أمانة عسير يستقبل 494 عينة خلال شهر فبراير الماضي
أبرز المواد
 «الأحوال المدنية» تكشف شرط استلام بطاقة الهوية من مكتب آخر
أبرز المواد
 أمير الشرقية يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني
أبرز المواد
 أميرالشرقية يفتتح الأربعاء أول مستشفى للأمراض الوراثية بالمنطقة
أبرز المواد
نائب أميرالشرقية يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني

نائب أميرالشرقية يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني

أبرز المواد
أمير الجوف يقلد مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة رتبته الجديدة

أمير الجوف يقلد مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة رتبته الجديدة

أبرز المواد
الهلال الأحمر بالجوف يستقبل ما يزيد على سبعة آلاف مكالمة خلال فبراير

الهلال الأحمر بالجوف يستقبل ما يزيد على سبعة آلاف مكالمة خلال فبراير

أبرز المواد
برامج الموهبة تسجل 4الالاف مستفيد في الأيام الاولى

برامج الموهبة تسجل 4الالاف مستفيد في الأيام الاولى

أبرز المواد

أمير الجوف يقلد مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة رتبته الجديدة

أمير الجوف يقلد مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=956356
المناطق-الجوف

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة العميد مهدي بن عايض البقمي رتبته الجديدة ” عميد”، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عميد.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، يرافقه العميد البقمي.

روابط ذات صلة

نائب أميرالشرقية يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني

نائب أميرالشرقية يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني
الهلال الأحمر بالجوف يستقبل ما يزيد على سبعة آلاف مكالمة خلال فبراير

الهلال الأحمر بالجوف يستقبل ما يزيد على سبعة آلاف مكالمة خلال فبراير
برامج الموهبة تسجل 4الالاف مستفيد في الأيام الاولى

برامج الموهبة تسجل 4الالاف مستفيد في الأيام الاولى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*