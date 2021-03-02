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رئيس جامعة تبوك يدشن مركز لقاحات كورونا بمقر المدينة الجامعة

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رئيس جامعة تبوك يدشن مركز لقاحات كورونا بمقر المدينة الجامعة

رئيس جامعة تبوك يدشن مركز لقاحات كورونا بمقر المدينة الجامعة
http://almnatiq.net/?p=956366

دشن معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي اليوم مركز لقاحات كورونا بالمركز الطبي في المدينة الجامعية.وشهد المركز إقبالاً من قبل منسوبي الجامعة في أخذ اللقاح وسط إجراءات ميسرة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.وأكد معالي رئيس الجامعة أن افتتاح المركز يعد امتداد لدور الجامعة في مشاركتها في عمليات التوعية بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة في توفير أماكن العزل إضافة لدعمها الأبحاث في مجال الكورونا مؤكداً أن المستهدفين من أخذ اللقاح هم طلاب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة كما جرى تفعيل المركز على منصة “صحتي” لاستقبال المواطنين والمقيمين بالمنطقة.

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