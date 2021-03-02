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أكثر من 6 آلاف مولود في مستشفى الولادة والأطفال لعام 2020م

أكثر من 6 آلاف مولود في مستشفى الولادة والأطفال لعام 2020م
http://almnatiq.net/?p=956373
المناطق_حفر الباطن

أظهرت إحصاءات مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن عدد المواليد للعام المنصرم 2020م ، إذا بلغ عدد المواليد 6884 مولود منها الإناث 3352 وذكور 3532 ، وأشارت صحة حفر الباطن إلى أن عدد حالات الولادة القيصرية التي أجريت بالمستشفى بلغت 2466 حالة، بينما بلغت عدد الولادات الطبيعية 4473 ولادة.
يذكر أن صحة حفر الباطن طورت مستشفى الولادة والأطفال بزيادة عدد غرف الولادة إلى 12 غرفة وتجهيزها بأسرة جديدة وزيادة عدد العيادات وتوسعة المختبر وبنك الدم، مما يعزز من قدرة المستشفى على الأداء وتحسين جودة الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمستفيدين.

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