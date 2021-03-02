بر أبها ” تقدم دعماً لجمعية ” ضياء ” لرعاية المكفوفين

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استقبل فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس في مكتبه بمقر إدارة الجمعية صباح الإثنين ١٧ رجب ١٤٤٢هـ وفداً من جمعية “ضياء” لرعاية المكفوفين بمنطقة عسير يتقدمهم سعادة الأستاذ / عامر بن طالع عسيري رئيس مجلس إدارتها ، وجرى خلال اللقاء مناقشة ما تقدمه جمعية “ضياء” من أعمال اجتماعية وسبل التعاون مع “بر أبها” فيما يخدم هذه الفئة الغالية في المنطقة .

ورحّب “بن فحاس” بضيوفه متمنياً لجمعية ضياء مزيداً من التقدم والتوفيق لقاء ما تقدمه من أعمال مباركة ، وحرصاً من “بر أبها” على التعاون المجتمعي الذي تقوم به في المنطقة لما يخدم العمل الاجتماعي والإنساني عبر برنامجها “تعاون” لدعم ومساندة الجهات الاجتماعية في المنطقة فقد استعدت جمعية البر بأبها حسب إمكانياتها لدعم ” ضياء ” لإجراء عمليات جراحية بالعيون لعدد 20 مستفيداً مسجلا بجمعية ضياء بمبلغ مائة ألف ريال وكذلك دعم رواتب موظفيها لمدة عام بمبلغ 90 ألف ريال ليصبح دعم جمعية ضياء لعام 2021م مائة وتسعون ألف ريال .

والجدير بالذكر ان ” بر أبها ” دعمت ” ضياء ” العام الماضي 2020م بمقر لها لمدة عشر سنوات مجاناً بقيمة إيجاريه مليون ريال وكذلك تقديم مبلغ مائة ألف ريال مساهمة في تأثيثه .

و في نهاية اللقاء عبّر “عسيري” عن شكره وتقديره لـ “بر أبها” على هذا الدعم السخي والتعاون الدائم الذي سيساهم بشكل كبير في خدمة هذه الفئة الغالية من المجتمع .