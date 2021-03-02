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تعليم تبوك يصرف أكثر من 10 ملايين ريال مستحقات للطلاب والطالبات بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=956392
المناطق_تبوك

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري صرف إعانات ومكافآت الطلاب والطالبات في مدارس المنطقة بمبلغ (10.827.856) عشرة ملايين وثمان مئة وسبعة وعشرين ألفًا وثمان مئة وستة وخمسين ريالًا، وذلك لشهري جمادى الأولى وجمادى الآخرة من العام الدراسي الجاري. وثمَّن مدير تعليم تبوك رعاية وعناية القيادة الحكيمة -حفظها الله – وما تقدمه من دعم سخي للتعليم، مثمناً المتابعة الكريمة من سمو أمير المنطقة معرباً عن شكره لمعالي وزير التعليم وجميع مسؤولي الوزارة على حرصهم لما يخدم العمل التعليمي.ووجَّه مدير التعليم شكره لجميع القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة، وقسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية بتعليم تبوك.
فيما أوضح مدير الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي أن هذه الإعانات والمكافآت تشمل المستفيدين من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية، وبكل فئاتها، والمدارس النائية وتحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والاغتراب وإعانة أبناء المعلمين المتوفين.وأشار  إلى أن المبالغ الواردة إلى الإدارة تم إيداعها بعد انتهاء إجراءات الصرف الرسمية كافة في حسابات المستفيدين البنكية عبر نظام الصرف السريع.

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