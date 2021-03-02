أمانة جدة إزالة بسطات عشوائية ومصادرة 604ك من الخضروات بنطاق أبحر

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واصلت أمانة جدة ممثلة في بلدية أبحر الفرعية حملة إزالة البسطات العشوائية حيث قامت بمصادرة (604) كيلو من بسطات الخضار والفاكهة بالنطاق، وذلك ضمن جهود البلدية لضبط المخالفات ومعالجتها ومواكبة لأعمال منع تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد 19) وإزالة المشوهات البصرية.

وأوضحت رئيس البلدية عزه العسبلي، أن فرق الرقابة الميدانية باشرت مواقع ممارسة “البيع العشوائي” بالنطاق حيث جرى مصادرة وإتلاف البسطات وعربات الباعة المخالفين، وأبانت العسبلي إلى أن هذه الحملة سبقها حملات عديدة نفذتها البلدية الفرعية بالنطاق وجار متابعتها للحد من هذه الممارسات العشوائية ضمن إطار الجهود المشتركة لمنع انشار فيروس كورونا.