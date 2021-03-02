جمعية آيات بتنومة ” انجازات وارقام”

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بلغ عدد الطلاب والطالبات المشاركين في جمعية آيات لتحفيظ القران الكريم بمحافظة تنومة بمنطقة عسير في الشهر الاول من هذا العام (٤١٤ ) موزعين على ٢٤ حلقةحيث بلغ مجموع من اتم الحفظ ( ٣٥٢٦ ) صفحة من كتاب الله وبلغت عدد صفحات المراجعة ٦٠٨٥ وكانت هذه الإنجازات حصيلة جهد متواصل من أوقات المعلمين والمعلمات إذ أنه بلغ مجموع عدد الساعات المبذولة من المعلمين والمعلمات ١٩٢٠ ساعة ومن الجدير بالذكر أن هذه الإنجازات تمت بفضل الله أولاً ثم برعاية كريمة من ولاة الأمر أعزهم الله، وجهود العاملين والمشرفين في الجمعية..وجمعية آيات لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تنومة احدى الجمعيات القائمة على تدريس القران وتجويده والتي تتم حاليا عبر الفصول الافتراضية (عن بعد)