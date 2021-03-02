مصدر: مساعي النيل من المملكة إلى زوال وتبقى السعودية حكومة وشعبا ثابتة راسخة

المناطق- محمد الشيخ

صرح مصدر مسؤول بأن المملكة العربية السعودية ومن موقعها الرائد فى العالمين العربي والاسلامي، لعبت دورا بارزا عبر التاريخ فى تحقيق أمن واستقرا ورخاء المنطقة والعالم، وقيادة الجهود فى مكافحة التطرف والارهاب.

وكما عززت التعاون الاقتصادى ورسخت الاستقرار فى المنطقة والعالم، ولا تزال المملكة تعمل مع الدول الشقيقة لتعزيز هذه الاهداف مستندة فى كل ذلك الى مكانتها الخاصة بوصفها مهبط الوحي وقبلة المسلمين.

وتؤكد المملكة رفضها التام لاي تهديدات أو محاولات لنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة التي لا تنال من المملكة ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والاسلامية والدولية.

ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقتها الى الزوال وتظل المملكة العربية حكومة وشعبا ثابتا عزيزة كعادتها مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الظغوط.

كما تؤكد المملكة انها اذا تلقت اي اجراء انها سترد عليه باجراء اكبر وان اقتصاد المملكة مؤثر وحيوي فى الاقتصاد العالمى، وان اقتصاد المملكة لا يتأثر الا بتاثر الاقتصاد العالمي.

وتقدر المملكة وقفة الاشقاء في وقف حملة الادعاءات والمزاعم الباطلة كما تثمن اصوات العقلاء حول العالم الذين غلبو الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة بدلا من التعجل والسعى واستغلال الشائعات والاتهامات لتحقيق أهداف واجندات لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة.