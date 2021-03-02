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«الشؤون الإسلامية» تُطلق مبادرة للتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية

«الشؤون الإسلامية» تُطلق مبادرة للتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية
http://almnatiq.net/?p=956418
المناطق_ الرياض

تطلق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمشاركة وزارة التعليم ورئاسة أمن الدولة، المبادرة الدعوية للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية، وتفعيل الشراكة بين الوزارة والجهات ذات العلاقة للتأكيد على خطر هذه الجماعة على الدين والوطن واستهدافها للُحمةَ الوطنية وزعزعة الأمن من خلال تنظيمها، يقدمها جمع من أهل الاختصاص من الوزارات المعنية، وتستمر شهرا كاملا، وذلك بمتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي أن هذه المبادرة واحدة من مجموعة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتعزيز الأمن الفكري وحماية المجتمع من الأفكار الضالة، مثمنًا كريم الرعاية والعناية التي حظيت بها هذه المبادرة من وزير الشؤون الإسلامية، وأصحاب المعالي من الجهات المشاركة.

وبين الشيخ عواد العنزي أن هذه المبادرة تشتمل على محاضرات وندوات تنفذ عبر الوسائط الإلكترونية التي تستهدف نحو 700 ألف من أعضاء هيئة التدريس في 28 جامعة، والمعلمين والمعلمات في التعليم العام، و5 ملايين من الطلاب والطالبات في التعليم الجامعي والتعليم العام.

واختتم وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد تصريحه مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية لتوعية المجتمع بخطر الجماعات المتطرفة والتوعية بأهمية لزوم الجماعة والمساهمة في حفظ الأمن، اتساقاً مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة وفق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

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