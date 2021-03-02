أمير القصيم يتسلم تقريراً عن برامج وأنشطة فرع جمعية “حركية” بالمنطقة

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، تقريراً عن برامج وأنشطة وإنجازات فرع جمعية الإعاقة الحركية للكبار “حركية” بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس ناصر بن محمد المطوع ، وأعضاء الجمعية ، بحضور مساعدة مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هدى الزعاق.

واستمع سموه من المهندس المطوع إلى شرحٍ موجز عن فرع الجمعية ونشأته التي كانت بتاريخ 25 ذي الحجة لعام 1439هـ ، ودوره في تقديم الخدمات التنموية والإنجازات الخدمية للمجتمع ، كاشفاً عن مشاركات الفرع في 28 معرضاً للتعريف بخدمات الجمعية في مهرجانات القصيم ، وتزويج 37 مستفيداً في برنامج الزواج الجماعي ، وتنفيذ أكثر من 1400 رحلة لنقل ذوي الإعاقة الحركية داخل منطقة القصيم ، وتمكين 46 مستفيداً ومستفيدة من أداء فريضة الحج ، وتقديم صيانة الكراسي المتحركة مجانا لعدد 547 مستفيدا و مستفيدة وتقديم أكثر من 100 سلة غذائية للمستفيدين أثناء جائحة كورونا ، مستعرضاً كذلك الخطط المستقبلية والتطويرية للفرع.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل من جانبه ، أن الجمعية يكفيها فخراً وشرفاً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، أول رئيساً فخرياً لها الذي هو عرّاب العمل الإنساني ، مشيداً بالدور الذي تقوم به الجمعية وأنشطتها ، مثمناً تلك الجهود التي يقدمها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية لتحقيق الأهداف التي قامت من شأنها.

وأوضح سموه مدى حرصه واهتمامه أن تكون منطقة القصيم صديقة لذوي الإعاقة من خلال تهيئة المرافق العامة والجهات الحكومية لتسهيل وصول المعاقين ، وإنجاز جميع تعاملاتهم المرتبطة بهم بكل يسر وسهولة ، متمنياً للقائمين على فرع الجمعية كل التوفيق والسداد.