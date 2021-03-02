احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل نائب وزير الموارد البشرية لقطاع العمل
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلم تقريراً عن برامج وأنشطة فرع جمعية “حركية” بالمنطقة
أبرز المواد
 «الشؤون الإسلامية» تُطلق مبادرة للتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية
أبرز المواد
 مصدر: مساعي النيل من المملكة إلى زوال وتبقى السعودية حكومة وشعبا ثابتة راسخة
أبرز المواد
 جمعية آيات بتنومة ” انجازات وارقام”
أبرز المواد
 المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية: “سريع” نظام دفع وطني مبتكر لتسهيل التعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد
أبرز المواد
 مرور العاصمة المقدسة يطيح بقائدي الدراجات الآلية المخالفين
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تعلن: لقاح كورونا متاح دون موعد لكل العسكريين
أبرز المواد
 أمانة جدة إزالة بسطات عشوائية ومصادرة 604ك من الخضروات بنطاق أبحر
أبرز المواد
 تعليم تبوك يصرف أكثر من 10 ملايين ريال مستحقات للطلاب والطالبات بالمنطقة
أبرز المواد
 مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعا عند 9248.28 نقطة
أبرز المواد
 بر أبها ” تقدم دعماً لجمعية ” ضياء ” لرعاية المكفوفين
أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل نائب وزير الموارد البشرية لقطاع العمل

أمير القصيم يستقبل نائب وزير الموارد البشرية لقطاع العمل

أبرز المواد
أمير القصيم يتسلم تقريراً عن برامج وأنشطة فرع جمعية “حركية” بالمنطقة

أمير القصيم يتسلم تقريراً عن برامج وأنشطة فرع جمعية “حركية” بالمنطقة

أبرز المواد
«الشؤون الإسلامية» تُطلق مبادرة للتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية

«الشؤون الإسلامية» تُطلق مبادرة للتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية

أبرز المواد
مصدر: مساعي النيل من المملكة إلى زوال وتبقى السعودية حكومة وشعبا ثابتة راسخة

مصدر: مساعي النيل من المملكة إلى زوال وتبقى السعودية حكومة وشعبا ثابتة راسخة

أبرز المواد

أمير القصيم يستقبل نائب وزير الموارد البشرية لقطاع العمل

أمير القصيم يستقبل نائب وزير الموارد البشرية لقطاع العمل
http://almnatiq.net/?p=956431
المناطق_القصيم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.

واستمع سموه إلى شرحٍ موجز من قبل الدكتور أبوثنين عن البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة وتهدف إلى تمكين القطاع الخاص ودعم أبناء وبنات الوطن ورفع مستوى مساهمتهم ومشاركتهم في سوق العمل، مستعرضاً الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء وبنات المنطقة من خلال برامج توطين الوظائف ، وتوفير كل الوسائل المساعدة لدعم مسيرة قطاعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما شاهده واطلع عليه من جهود مبذولة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم شباب وشابات المنطقة ، وتنمية المناطق من خلال البرامج النوعية التي تقدمها لمختلف الجهات والفئات ، منوهاً بما يحظى به قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ .

روابط ذات صلة

أمير القصيم يتسلم تقريراً عن برامج وأنشطة فرع جمعية “حركية” بالمنطقة

أمير القصيم يتسلم تقريراً عن برامج وأنشطة فرع جمعية “حركية” بالمنطقة
«الشؤون الإسلامية» تُطلق مبادرة للتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية

«الشؤون الإسلامية» تُطلق مبادرة للتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية
مصدر: مساعي النيل من المملكة إلى زوال وتبقى السعودية حكومة وشعبا ثابتة راسخة

مصدر: مساعي النيل من المملكة إلى زوال وتبقى السعودية حكومة وشعبا ثابتة راسخة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*