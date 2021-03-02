أمير القصيم يستقبل نائب وزير الموارد البشرية لقطاع العمل

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.

واستمع سموه إلى شرحٍ موجز من قبل الدكتور أبوثنين عن البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة وتهدف إلى تمكين القطاع الخاص ودعم أبناء وبنات الوطن ورفع مستوى مساهمتهم ومشاركتهم في سوق العمل، مستعرضاً الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء وبنات المنطقة من خلال برامج توطين الوظائف ، وتوفير كل الوسائل المساعدة لدعم مسيرة قطاعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما شاهده واطلع عليه من جهود مبذولة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم شباب وشابات المنطقة ، وتنمية المناطق من خلال البرامج النوعية التي تقدمها لمختلف الجهات والفئات ، منوهاً بما يحظى به قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ .