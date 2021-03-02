البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على جازان

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أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفًا عسكريًا تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالمملكة، مما أسفر عن إصابة عددٍ من المدنيين وتضرر الأعيان المدنية.

وطالب البرلمان العربي في بيان له اليوم المجتمع الدولي بتحركٍ عاجل وحاسم لوقف الأعمال الإرهابية المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة والممولة من النظام الإيراني، منوّهًا بأن تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الممارسات يشجع ميليشيا الحوثي على مواصلة أعمالها الإرهابية.

وأكد البرلمان العربي في بيانه على تضامنه ودعمه الكامل لجهود المملكة في اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، والوقوف معها صفًا واحدًا.