أمير القصيم يترأس اجتماعاً لمناقشة مشروع تحديث تصميم مطار الأمير نايف الدولي

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ناقش صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، آخر ما توصلت إليه الهيئة العامة للطيران المدني عن مشروع تحديث تصميم مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم ، مع مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمشاريع المهندس خالد الرميح ، والفريق المشكل من قبل الهيئة لذلك.

جاء ذلك من خلال الاجتماع الذي رأسه سموه اليوم بقاعة الاجتماعات بالإمارة ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي.

ورحب سمو الأمير فيصل بن مشعل في بداية الاجتماع بالمهندس الرميح والفريق المشارك ، مشيداً بجهود واهتمام الهيئة العامة للطيران المدني بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم وبدعم معالي وزير النقل ، متطلعاً إلى سرعة إنجاز مشروع المطار ومعالجة الحلول المتاحة لمواكبة واستيعاب أعداد المسافرين المتزايدة بشكل كبير ، كونه يُعد من أحد المطارات الدولية بهذا الوطن الغالي.

وقال سموه : إن الطموحات كبيرة لدينا من خلال تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة المطار ، ليكون مشروعاً تنموياً يحكي نقلة نوعية تليق بالوطن والمنطقة ، وفق أحدث التصاميم التي تحقق أفضل متطلبات التشغيل وتتواكب مع التقنية المتطورة للمطارات الدولية ، مشيراً إلى أن إنجاز مشروع مطار الأمير نايف أصبح ضرورة قصوى لحاجة المنطقة الماسة له ، ولتوسعة المطار واحتواء الضغط الكبير من أعداد المسافرين منه .

فيما استعرض المهندس خالد الرميح خلال الاجتماع ، تفاصيل مشروع تطوير وتحديث مطار الأمير نايف بالقصيم الذي يهدف إلى تحسين الأداء التشغيلي والارتقاء بالجانب الخدماتي للمطار عن طريق رفع الطاقة الاستيعابية ، وتهيئة مرافق المطار بما يتوافق مع مستهدفات الخدمة الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران 2030 ، لافتاً الانتباه إلى أن مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم يُعتبر من المطارات الحيوية الذي وصل عدد المسافرين منه لأعلى مستوى في عام 2019م إلى 1700000 مسافر.