كشافة وادي الدواسر تصدر التقرير الختامي للمشروع الوطني الكشفي لنظافة البيئة وحمايتها

المناطق_وادى الدواسر

أصدرت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، اليوم تقريرها الختامي للمرحلة الثالثة عشرة من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها، الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية، بالتعاون مع مختلف قطاعاتها تحت شعار “بيئتي مسؤوليتي”.

وتضمن التقرير إحصائية بكمية المخلفات التي تم رفعها التي بلغت 3325 طن من المخلفات الورقية ، و 2525 طن من المخلفات البلاستيكية ، و3250 طن من المخلفات المعدنية ، وما تم تسويقه من كمية الأوراق التي يمكن إعادة تدويرها، وعدد الأشجار التي تم غرسها ، كما اشتمل التقرير على ما تم من جهود ومن ابرزها ورش العمل ، والفعاليات الخاصة بالتوعوية من أثر ظاهرة الاحتطاب والرعي الجائر على البيئة ، واستنزاف المياه ، والمعرض الالكتروني الذي اطلقته الإدارة تحت عنوان “12 عاماً من التميز في خدمة البيئة”، كما تضمن التقرير الشراكات التي تم عقدها مع بعض الجهات ذات العلاقة بتحقيق رؤية وأهداف ورسالة المشروع ، ومبادرة مسابقة بيرق البيئة الإلكترونية، ونماذج للتغطية الإعلامية للمشروع وأبرز الإيجابيات والمعوقات والنظرة المستقبلية له.