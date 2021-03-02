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أكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية فيها

أمير الرياض يوجه بمنع البيع داخل الحدائق العامة وتشديد الرقابة على المولات والأسواق التجارية

أمير الرياض يوجه بمنع البيع داخل الحدائق العامة وتشديد الرقابة على المولات والأسواق التجارية
http://almnatiq.net/?p=956468
المناطق - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، بمنع البيع داخل الحدائق العامة وعند مداخلها، وتشديد الرقابة على المجمعات التجارية والحدائق العامة والأسواق الكبرى والتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية فيها لمنع انتشار فيروس كورونا، وألا تزيد نسبة الدخول فيها عن الطاقة الاستيعابية المحددة، مع ضرورة حصر الدخول بوجود تطبيق (توكلنا).
وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض قد رصدت خلال الفترة من 9 إلى 16 / 7 / 1442هـ، (19899) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وإغلاق (11) منشأة من خلال (22865) جولة رقابية نفذتها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه.

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