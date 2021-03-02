أمير جازان وسمو نائبه يطمئنان على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري

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اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري الذي أُطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بالمنطقة ، ونتج عنه وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية بمنزلين ومحل تموينات و 3 مركبات.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه اليوم بالمتضررين، سائلاً المولى سبحانه أن يحفظ هذا الوطن من كيد العابثين وأن يديم أمنه وأمانه.

كما اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري الذي أُطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بالمنطقة، ونتج عنه وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية بمنزلين ومحل تموينات و 3 مركبات.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه اليوم بالمتضررين، سائلاً الله تعالى أن يحفظ الوطن من كيد الكائدين، ويديم أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.