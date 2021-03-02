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متحدث الصحة: ننصح من يعانون من الأمراض الصدرية بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح

متحدث الصحة: ننصح من يعانون من الأمراض الصدرية بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح

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متحدث الصحة: ننصح من يعانون من الأمراض الصدرية بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح

متحدث الصحة: ننصح من يعانون من الأمراض الصدرية بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح
http://almnatiq.net/?p=956473

أوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الصدرية بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا ” كوفيد 19 “.
وبين العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, أن عدد متلقي اللقاح بلغ حتى الآن 885411 شخصا، مشيراً إلى أن إعطاء اللقاحات في توسع وازدياد عبر 350 مركزا في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب خدمة “التطعيم بلقاح كورونا عبر المركبات” التي دشنت مؤخراً, مبيناً أن السيدات الحوامل والأطفال حتى الآن لم يُسمح بإعطائهم اللقاح، وأن هذا الأمر مؤقت حتى تنتهي الدراسات.
وأوضح أن المنحنى لا يزال يمر حالياً بمرحلة تذبذب وتتم مراقبته بحذر، وكذلك الحال في الحالات الحرجة بعد الارتفاعات في الأسابيع الأولى من هذه السنة, معرباً عن أمله في أن تثمر الإجراءات الوقائية المتخذة وتكون ذات أثر إيجابي في نزول عدد الحالات والعودة للحياة الطبيعية.
وأعلن تسجيل 302 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (378002) حالة، من بينها (2571) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (486) حالة حرجة, فيما بلغ عدد المتعافين (368926) حالة بإضافة (286) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6505) حالات، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة.
وأكد العبدالعالي أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7589160 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ 2033517 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ 28378067 عبر مركز 937 ، كما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة (13727492) فحصا مخبريا دقيقا.

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