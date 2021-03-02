احدث الأخبار

نجاح عملية استبدال مفصل الركبة لمريضة سبيعينة بحالة خطرة
منطقة عسير
 متحدث الصحة: ننصح من يعانون من الأمراض الصدرية بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح
أبرز المواد
 أمير جازان وسمو نائبه يطمئنان على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري
منطقة جازان
 أمير الرياض يوجه بمنع البيع داخل الحدائق العامة وتشديد الرقابة على المولات والأسواق التجارية
منطقة الرياض
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (10) مخالفين لنظام البيئة في مدينة الرياض
منطقة الرياض
 اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة
أبرز المواد
 كشافة وادي الدواسر تصدر التقرير الختامي للمشروع الوطني الكشفي لنظافة البيئة وحمايتها
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزيرة خارجية النرويج
أبرز المواد
 صحة عسير تدعو عدداً من المتبرعين بالدم لاستلام شهادات وميداليات الاستحقاق
أبرز المواد
 أمير القصيم يترأس اجتماعاً لمناقشة مشروع تحديث تصميم مطار الأمير نايف الدولي
أبرز المواد
 البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على جازان
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل نائب وزير الموارد البشرية لقطاع العمل
أبرز المواد
نجاح عملية استبدال مفصل الركبة لمريضة سبيعينة بحالة خطرة

نجاح عملية استبدال مفصل الركبة لمريضة سبيعينة بحالة خطرة

منطقة عسير
متحدث الصحة: ننصح من يعانون من الأمراض الصدرية بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح

متحدث الصحة: ننصح من يعانون من الأمراض الصدرية بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح

أبرز المواد
أمير جازان وسمو نائبه يطمئنان على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري

أمير جازان وسمو نائبه يطمئنان على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري

منطقة جازان
أمير الرياض يوجه بمنع البيع داخل الحدائق العامة وتشديد الرقابة على المولات والأسواق التجارية

أمير الرياض يوجه بمنع البيع داخل الحدائق العامة وتشديد الرقابة على المولات والأسواق التجارية

منطقة الرياض

نجاح عملية استبدال مفصل الركبة لمريضة سبيعينة بحالة خطرة

نجاح عملية استبدال مفصل الركبة لمريضة سبيعينة بحالة خطرة
http://almnatiq.net/?p=956476
المناطق - أبها

استمراراً للخدمات المتميزة لوحدة استبدال المفاصل بمستشفى أبها الخاص العالمي، أجرت المسستشفى عملية استبدال مفصل الركبة لمريضة تبلغ من العمر أكثر من ٧٥ عاماَ، وذلك بقيادة استشاري جراحة العظام الدكتور محمد لافي العتيبي
وكانت المريضة قد شوهدت بعد معاناة على إثر عملية تمت لها لدى أحد مراكز العلاج خارج المملكة في إحدى الدول المجاورة، وعند معاينتها في العيادة كان لديها التهاب مزمن صديدي للمفصل مع وجود تخلخل للمفصل مما أدى إلى كسر حول المفصل جهة عظمة الساق مع إعياء عام , وحرارة وعلامات سريرية، ونتائج تحاليل دم أثبتت , وجود التهاب يتطلب عمل عدة ترميم المفصل على مرحلتين تتمثل في مرحلة أولى من إخراج المفصل الملتهب مع المحافظة على مكونات المفصل العظمية قدر الإمكان , ووضع مفصل مؤقت من الاسمنت الطبي يحتوي على مضاد موضعي لتطهير المفصل , وفي بعض الحالات يتعذر تركيب المفصل المحتوي على المضاد المسبق الصنع لوجود كسور , مما يستوجب الاعتماد على تشكيل ذلك يدوياً اثناء العملية إضافة إلى أخذ عينات أثناء إزالة المفصل السابق الملتهب في العمليات عبارة عن سائل الركبة انسجة المفصل الملتهبة , وذلك للحصول على تشخيص دقيق للميكروب الذي عادة ما يكون من السلالة العنقودية موجبة الجرام التي تحب معالجتها حسب نتائج التحليل بالمضاد الحيوي المناسب لمدة ستة اسابيع قبل وضع المفصل النهائي الدائم بديلاَ لمفصل المضاد الحيوي المؤقت , وعادة ما يمكن أن يتم الحفاظ بنتائج طيبه لعمل المفصل إذا ما اتخذت هذه الخطوات في علاج هذه الحالات الخاصة.

من جهته أكد الدكتور العتيبي أن عمليات استبدال مفصل الركبة تعبر من العمليات الشائعة، وذات المردود الطيب، والأثر الايجابي على أغلب المرضى، وتعمل بنسبة نجاح عالية جداً تصل إلى ما يقارب ٩٩ في المئة إذا اهتم الفريق المعالج , والمنشأة الطبية بأخذ كامل متطلبات نجاح مثل هذا الإجراء الطبي .ومنها الأهلية والجاهزية لمثل هذه العمليات وتوفر الظروف الصحية المناسبة لدي المريض التي منها عدم وجود عوارض التهاب لديه مثل التهاب المسالك, أو التهابات الاسنان وغيرها وأن كان لديه داء سكرى على أن يكون التراكمي اقل من ٧ وأن يكون لائق صحياَ للعملية بإجراء فحوص ما قبل العملية السريرية , والمخبرية التي تقلل من فرص حصول المضاعفات التي من أخطرها على الأطراف الالتهاب الغائر للمفصل .

روابط ذات صلة

صحة عسير تدعو عدداً من المتبرعين بالدم لاستلام شهادات وميداليات الاستحقاق

صحة عسير تدعو عدداً من المتبرعين بالدم لاستلام شهادات وميداليات الاستحقاق
جمعية آيات بتنومة ” انجازات وارقام”

جمعية آيات بتنومة ” انجازات وارقام”
بر أبها ” تقدم دعماً لجمعية ” ضياء ” لرعاية المكفوفين

بر أبها ” تقدم دعماً لجمعية ” ضياء ” لرعاية المكفوفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*