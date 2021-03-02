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رئيس هيئة الأركان العامة يزور جمهورية العراق ويلتقي بوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العراقي

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رئيس هيئة الأركان العامة يزور جمهورية العراق ويلتقي بوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العراقي

رئيس هيئة الأركان العامة يزور جمهورية العراق ويلتقي بوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العراقي
http://almnatiq.net/?p=956482

زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم جمهورية العراق الشقيقة.
وفي بداية الزيارة استقبل معالي وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في العاصمة العراقية بغداد، الذي نقل تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ، وتم خلال الاستقبال تبادل عدد من وجهات النظر في الجانب العسكري، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً معاليه متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.
كما التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي بمعالي رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبدالأمير رشيد يار الله، واستعرض معه العلاقات الثنائية خاصة في المجال العسكري وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.
من جانب آخر قام معاليه بزيارة قيادة القوات البرية العراقية والتقى بمعالي قائدها الفريق الركن قاسم محمد صالح، وزيارة قيادة القوات الجوية العراقية والتقى بمعالي قائدها الفريق الطيار شهاب جاهد علي، وذلك للاطلاع على جميع الفرص المنشودة لتبادل الخبرات والتمارين العسكرية بين القوات العسكرية في البلدين الشقيقين.
حضر اللقاءات الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة، كما حضره من الجانب العراقي عدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع العراقية.

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