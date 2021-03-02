احدث الأخبار

برعاية رئيس جامعة الجوف.. ملتقى المسؤولية المجتمعية والأمن الفكري يختتم فعاليته
منطقة الجوف
 “التجارة: 17 ألف زيارة وأكثر من 800 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت التجارية
أبرز المواد
 الملف الإيراني.. بايدن يكشف ملامح سياسته الخارجية
أبرز المواد
 المملكة المتحدة تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على جازان
أبرز المواد
 “فرز الوحدات العقارية” يتيح الحصول على “شهادة الفرز” إلكترونياً
أبرز المواد
 مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة تواصل إعطاء اللقاح للمسجلين عبر تطبيق صحتي من المواطنين والمقيمين
منطقة مكة المكرمة
 النائب العام يوجه بالقبض على شخص أطلق النار على منشأة صحية
أبرز المواد
 نقل مواجهات الاتحاد والأهلي بسبب الصيانة.. وتقديم مباراة الوحدة بسبب الملحق الآسيوي
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يزور جمهورية العراق ويلتقي بوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العراقي
أبرز المواد
 شرطة مكة: القبض على شخص ارتكب جرائم سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية
منطقة مكة المكرمة
 نجاح عملية استبدال مفصل الركبة لمريضة سبيعينة بحالة خطرة
منطقة عسير
 متحدث الصحة: ننصح من يعانون من الأمراض الصدرية بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح
أبرز المواد
برعاية رئيس جامعة الجوف.. ملتقى المسؤولية المجتمعية والأمن الفكري يختتم فعاليته

برعاية رئيس جامعة الجوف.. ملتقى المسؤولية المجتمعية والأمن الفكري يختتم فعاليته

منطقة الجوف
“التجارة: 17 ألف زيارة وأكثر من 800 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت التجارية

“التجارة: 17 ألف زيارة وأكثر من 800 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت التجارية

أبرز المواد
الملف الإيراني.. بايدن يكشف ملامح سياسته الخارجية

الملف الإيراني.. بايدن يكشف ملامح سياسته الخارجية

أبرز المواد
المملكة المتحدة تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على جازان

المملكة المتحدة تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على جازان

أبرز المواد

مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة تواصل إعطاء اللقاح للمسجلين عبر تطبيق صحتي من المواطنين والمقيمين

مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة تواصل إعطاء اللقاح للمسجلين عبر تطبيق صحتي من المواطنين والمقيمين
http://almnatiq.net/?p=956491
المناطق - واس

تواصل مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة البالغة ثلاثة عشر مركزا باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق “صحتي” لإعطائهم لقاح “كوفيد – 19” من خلال الفرق الصحية المؤهلة، وسط تدابير احترازية ووقائية لمنع الازدحام ووفق إجراءات تنظيمية تامة.
وأوضحت صحة العاصمة المقدسة أن أولوية الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.
فيما نوه عدد من المتلقين للقاح بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة للحد من انتشار جائحة “كورونا”، مثمنين دور الممارسين الصحيين والممارسات الصحيات وجميع العاملين بالقطاع الصحي والجهات المساندة الذين يتفانون في تقديم كل ما في وسعهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

روابط ذات صلة

شرطة مكة: القبض على شخص ارتكب جرائم سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية

شرطة مكة: القبض على شخص ارتكب جرائم سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية
مرور العاصمة المقدسة يطيح بقائدي الدراجات الآلية المخالفين

مرور العاصمة المقدسة يطيح بقائدي الدراجات الآلية المخالفين
تحت شعار “يد تبنى ويد تحمي”.. “الفيصل” يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

تحت شعار “يد تبنى ويد تحمي”.. “الفيصل” يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*