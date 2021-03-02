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المملكة المتحدة تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على جازان

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المملكة المتحدة تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على جازان

المملكة المتحدة تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على جازان
http://almnatiq.net/?p=956497
المناطق - واس

أدانت المملكة المتحدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفا عسكريا تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان،ما أسفر عن إصابة عددٍ من المدنيين وتضرر الأعيان المدنية.
وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح له اليوم أن المملكة المتحدة ملتزمة بجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن, وبناء سلام دائم يوفر الأمن للمملكة العربية السعودية.

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