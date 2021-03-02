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منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولة الحوثية الفاشلة بإطلاق مسيرة مفخخة باتجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=956509
المناطق - واس

أدانت منظمة التعاون الاسلامي، اليوم، بأشد العبارات المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وشدد معالي أمين عام المنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، على إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

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