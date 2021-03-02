احدث الأخبار

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين.
أبرز المواد
 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
أبرز المواد
 “صحة الرياض” تضبط مواطن و وافد يتاجران في شهادات فحوصات كورونا
منطقة الرياض
 تعليم عنيزة تحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني ۲۰۲۱ تحت شعار “يد تبني ويد تحمي”
منطقة القصيم
 أمانة الأحساء تنفي إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في مدن وبلدات المحافظة
المنطقة الشرقية
 “الزكاة والدخل” تطلق دليلاً تفاعلياً لتوعية المتاجر الإلكترونية بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 الإمارات تدين بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المنطقة الجنوبية بالمملكة بطائرة “مفخخة”
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي يدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بالمملكة
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولة الحوثية الفاشلة بإطلاق مسيرة مفخخة باتجاه المملكة
أبرز المواد
 برعاية رئيس جامعة الجوف.. ملتقى المسؤولية المجتمعية والأمن الفكري يختتم فعاليته
منطقة الجوف
 “التجارة: 17 ألف زيارة وأكثر من 800 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت التجارية
أبرز المواد
 الملف الإيراني.. بايدن يكشف ملامح سياسته الخارجية
أبرز المواد
مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

أبرز المواد
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

أبرز المواد
“صحة الرياض” تضبط مواطن و وافد يتاجران في شهادات فحوصات كورونا

“صحة الرياض” تضبط مواطن و وافد يتاجران في شهادات فحوصات كورونا

منطقة الرياض
تعليم عنيزة تحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني ۲۰۲۱ تحت شعار “يد تبني ويد تحمي”

تعليم عنيزة تحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني ۲۰۲۱ تحت شعار “يد تبني ويد تحمي”

منطقة القصيم

وزير الخارجية الأمريكي يدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بالمملكة

وزير الخارجية الأمريكي يدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=956511
المناطق - واس

أعرب وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن عن إدانته بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صارخاً باليستياً على مدينة الرياض، والهجوم بمقذوف عسكري على منطقة جازان أسفر عنه إصابة خمسة مدنيين.
وندد بلينكن في بيان صحفي اليوم هجوم المليشيا المدعومة من إيران على محافظة مأرب، وقال إن الحوثيين يزيدون من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، موضحاً أن تورط إيران في اليمن يؤجج لهيب الصراع، ويهدد بمزيد من التصعيد وسوء التقدير وعدم الاستقرار الإقليمي.
وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي تستخدم الأسلحة والاستخبارات والتدريب والدعم الإيراني لشن هجمات تهدد الأهداف المدنية والبنية التحتية في اليمن والمملكة.
وجدد تأكيده التزام بلاده بتعزيز المساءلة عن أفعال ميليشيا الحوثي الخبيثة والعدوانية التي تشمل تفاقم الصراع في اليمن، ومهاجمة شركاء الولايات المتحدة بالمنطقة، وخطف المدنيين وتعذيبهم، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وقمع الشعب اليمني في المناطق التي يسيطرون عليها، وتدبير هجمات مميتة خارج حدود اليمن.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل بجد على المستويات العليا جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة وغيرها من أجل إنهاء هذا الصراع ومعالجة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني.

روابط ذات صلة

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين.
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
“الزكاة والدخل” تطلق دليلاً تفاعلياً لتوعية المتاجر الإلكترونية بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة

“الزكاة والدخل” تطلق دليلاً تفاعلياً لتوعية المتاجر الإلكترونية بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*