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“الزكاة والدخل” تطلق دليلاً تفاعلياً لتوعية المتاجر الإلكترونية بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة

“الزكاة والدخل” تطلق دليلاً تفاعلياً لتوعية المتاجر الإلكترونية بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة
http://almnatiq.net/?p=956517
المناطق - واس

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل إطلاق “دليل ضريبة القيمة المضافة للمتاجر الإلكترونية”، لتمكين أصحاب المتاجر الإلكترونية من الالتزام بواجباتهم المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، وإرشادهم إلى كيفية التسجيل وتقديم الإقرار وسداد الضريبة المستحقة.
ويتضمن الدليل تعريفاً للمتاجر الإلكترونية، وهي تلك العاملة من خلال مواقع إلكترونية مستقلة، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو تطبيقات الهواتف الذكية، أو تطبيقات المحادثة الفورية.
ويوضح الدليل الذي أطلقته الهيئة اليوم، التزامات صاحب المتجر الإلكتروني الذي تتجاوز مبيعاته السنوية 375 ألف ريال سنوياً أمام هيئة الزكاة والدخل، التي تشمل التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وعرض الشهادة الضريبية في المتجر الإلكتروني، ورفع الإقرارات الضريبية، وكذلك سداد الالتزامات الضريبية.
وأكدت هيئة الزكاة والدخل ضرورة أن يعرض المتجر الإلكتروني شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة على نحوٍ واضح أمام المستهلكين، مهما كانت منصة البيع الإلكترونية التي يعمل من خلالها التاجر، وذلك أسوةً ببقية المتاجر الـمُكلَّفة أمام الهيئة والعاملة عبر منافذ البيع الأخرى؛ من أجل تجنب فرض غراماتٍ مالية على المتجر.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أصحاب المتاجر الإلكترونية الراغبين بالاطلاع على “دليل ضريبة القيمة المضافة للمتاجر الإلكترونية” إلى زيارة موقع الهيئة, كما دعت الهيئة عملاءها الراغبين في الحصول على معلومات إضافية بشأن ضريبة القيمة المضافة وخدمات الهيئة الأخرى إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب العناية بالعملاء في تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة ([email protected])، أو عن طريق المحادثات الفورية في موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

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