احدث الأخبار

أمانة الأحساء تنفي إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في مدن وبلدات المحافظة
المنطقة الشرقية
 “الزكاة والدخل” تطلق دليلاً تفاعلياً لتوعية المتاجر الإلكترونية بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 الإمارات تدين بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المنطقة الجنوبية بالمملكة بطائرة “مفخخة”
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي يدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بالمملكة
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولة الحوثية الفاشلة بإطلاق مسيرة مفخخة باتجاه المملكة
أبرز المواد
 برعاية رئيس جامعة الجوف.. ملتقى المسؤولية المجتمعية والأمن الفكري يختتم فعاليته
منطقة الجوف
 “التجارة: 17 ألف زيارة وأكثر من 800 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت التجارية
أبرز المواد
 الملف الإيراني.. بايدن يكشف ملامح سياسته الخارجية
أبرز المواد
 المملكة المتحدة تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على جازان
أبرز المواد
 “فرز الوحدات العقارية” يتيح الحصول على “شهادة الفرز” إلكترونياً
أبرز المواد
 مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة تواصل إعطاء اللقاح للمسجلين عبر تطبيق صحتي من المواطنين والمقيمين
منطقة مكة المكرمة
 النائب العام يوجه بالقبض على شخص أطلق النار على منشأة صحية
أبرز المواد
أمانة الأحساء تنفي إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في مدن وبلدات المحافظة

أمانة الأحساء تنفي إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في مدن وبلدات المحافظة

المنطقة الشرقية
“الزكاة والدخل” تطلق دليلاً تفاعلياً لتوعية المتاجر الإلكترونية بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة

“الزكاة والدخل” تطلق دليلاً تفاعلياً لتوعية المتاجر الإلكترونية بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة

أبرز المواد
الإمارات تدين بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المنطقة الجنوبية بالمملكة بطائرة “مفخخة”

الإمارات تدين بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المنطقة الجنوبية بالمملكة بطائرة “مفخخة”

أبرز المواد
وزير الخارجية الأمريكي يدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بالمملكة

وزير الخارجية الأمريكي يدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بالمملكة

أبرز المواد

أمانة الأحساء تنفي إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في مدن وبلدات المحافظة

أمانة الأحساء تنفي إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في مدن وبلدات المحافظة
http://almnatiq.net/?p=956520

نفت أمانة الأحساء في بيان لها ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام الأمانة بإغلاق جميع الأسواق الشعبية الأسبوعية في مدن وبلدات الأحساء احترازياً للحد من انتشار كورونا.

وأفادت بأن المنشور الرائج عبر وسائل التواصل والذي يحمل الإغلاق يرجع تاريخه إلى العام الماضي بتاريخ 12 / 3 / 2020 وليس إعلان حديث في حين أن الأمانة تعمل وفق التعليمات والأنظمة والإجراءات الاحترازية التي تقرها الجهات الرسمية المعنية.

وشددت الأمانة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم نقل المعلومات بشكل غير صحيح.

روابط ذات صلة

مرور العاصمة المقدسة يطيح بقائدي الدراجات الآلية المخالفين

مرور العاصمة المقدسة يطيح بقائدي الدراجات الآلية المخالفين
نائب أميرالشرقية يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني

نائب أميرالشرقية يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني
برامج الموهبة تسجل 4الالاف مستفيد في الأيام الاولى

برامج الموهبة تسجل 4الالاف مستفيد في الأيام الاولى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*