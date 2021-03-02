أمانة الأحساء تنفي إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في مدن وبلدات المحافظة

نفت أمانة الأحساء في بيان لها ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام الأمانة بإغلاق جميع الأسواق الشعبية الأسبوعية في مدن وبلدات الأحساء احترازياً للحد من انتشار كورونا.

وأفادت بأن المنشور الرائج عبر وسائل التواصل والذي يحمل الإغلاق يرجع تاريخه إلى العام الماضي بتاريخ 12 / 3 / 2020 وليس إعلان حديث في حين أن الأمانة تعمل وفق التعليمات والأنظمة والإجراءات الاحترازية التي تقرها الجهات الرسمية المعنية.

وشددت الأمانة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم نقل المعلومات بشكل غير صحيح.