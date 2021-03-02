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تعليم عنيزة تحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني ۲۰۲۱ تحت شعار “يد تبني ويد تحمي”

تعليم عنيزة تحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني ۲۰۲۱ تحت شعار “يد تبني ويد تحمي”

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أمانة الأحساء تنفي إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في مدن وبلدات المحافظة

أمانة الأحساء تنفي إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في مدن وبلدات المحافظة

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أبرز المواد

تعليم عنيزة تحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني ۲۰۲۱ تحت شعار “يد تبني ويد تحمي”

تعليم عنيزة تحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني ۲۰۲۱ تحت شعار “يد تبني ويد تحمي”
http://almnatiq.net/?p=956523

تحتفي إدارة التعليم بمحافظة عنيزة خلال الأسبوع الجاري، باليوم العالمي للدفاع المدني ۲۰۲۱م، والذي يأتي تحت شعار “يد تبني ويد تحمي”، وذلك تحت رعاية مدير تعليم عنيزة خالد بن جايز الحربي، حيث تٌفعل الإدارة عددًا من الأنشطة والجهود التوعوية التي تعرف بالدور المحوري والمهم لأبطال الدفاع المدني في حفظ وسلامة المجتمع من تداعيات الكوارث والأخطار بعد مشيئة الله تعالى.

وتساهم إدارة التعليم بمحافظة عنيزة في دعم العمل الوقائي في المحافظة، وذلك من خلال إبراز أهمية وسائل وطرق السلامة والتحذير من المخاطر بترسيخ المفاهيم لأبنائنا الطلاب والطالبات، ورفع مستوى الوعي بتحقيق أعلى المعايير ومتطلبات الأمان في المنشآت التعليمية، والتي تشهد تطويرًا مستمرًا بإقامة دورات تدريبية ومحاضرات توعوية متنوعة، كما تم ربط البلاغات بين التعليم والدفاع المدني، وتركيب لوحات الحريق في جميع المدارس، ووضع أرقام الاتصال للحالات الطارئة، وإقامة معارض توعوية وأركان للدفاع المدني لتبيان كيفية التعامل مع وسائل السلامة وتجنب المخاطر حفاظًا على سلامة أبناء المجتمع.

إلى ذلك، ثمن مدير تعليم عنيزة جهود إدارة الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة، وذلك لقيامهم بزيارات ميدانية دورية لمسح جميع المدارس وتفعيل خطط الإخلاء واستقبال وتمرير البلاغات على مدار الساعة، مشيدًا بالتناغم فيما بينهم وبين الدفاع المدني، سائلًا الله الكريم أن يحفظ وطننا من كل مكروه ويديم عليه عزه وأمنه.

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