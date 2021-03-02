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“صحة الرياض” تضبط مواطن و وافد يتاجران في شهادات فحوصات كورونا

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“صحة الرياض” تضبط مواطن و وافد يتاجران في شهادات فحوصات كورونا

“صحة الرياض” تضبط مواطن و وافد يتاجران في شهادات فحوصات كورونا
http://almnatiq.net/?p=956527
المناطق - الرياض

ضبطت “صحة الرياض” ، مواطن يعمل بوظيفة رجل أمن وسلامة ، و وافد يتاجران في شهادات فحص كورونا مزورة .
وأوضحت “صحة الرياض” ، أنه بناء على بلاغ ورد لإدارة الالتزام ، و تم التفاعل معه ، تم الوقوف على الموقع الذي يعمل فيه المواطن ، و الوافد وضبطهما بالجرم المشهود .
حيث تم ضبط عدد من الشهادات المزورة .
وأعلنت عن إيقافهما في أحد المختبرات الخاصة، وتسليمهما للشرطة لإحالتهم للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله.
حيث أتضح من التحقيقات الأولية أنهما يعملان لحسابهما الخاص ، دون علم المنشأة ، من خلال الدخول لنظام إصدار التقارير بشكل غير قانوني .
وشددت “صحة الرياض” أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.
ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية. فأنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: من زاول المهن الصحية دون ترخيص ، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية ، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة ، من انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية ، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها ، من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
ونوهت إلى أنها تواصل الجولات التفتيشية ، التي تنفذها الفرق المختصة بالالتزام ، وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937 .

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