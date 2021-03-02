احدث الأخبار

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
أبرز المواد
 “صحة الرياض” تضبط مواطن و وافد يتاجران في شهادات فحوصات كورونا
منطقة الرياض
 تعليم عنيزة تحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني ۲۰۲۱ تحت شعار “يد تبني ويد تحمي”
منطقة القصيم
 أمانة الأحساء تنفي إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في مدن وبلدات المحافظة
المنطقة الشرقية
 “الزكاة والدخل” تطلق دليلاً تفاعلياً لتوعية المتاجر الإلكترونية بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 الإمارات تدين بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المنطقة الجنوبية بالمملكة بطائرة “مفخخة”
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي يدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بالمملكة
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولة الحوثية الفاشلة بإطلاق مسيرة مفخخة باتجاه المملكة
أبرز المواد
 برعاية رئيس جامعة الجوف.. ملتقى المسؤولية المجتمعية والأمن الفكري يختتم فعاليته
منطقة الجوف
 “التجارة: 17 ألف زيارة وأكثر من 800 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت التجارية
أبرز المواد
 الملف الإيراني.. بايدن يكشف ملامح سياسته الخارجية
أبرز المواد
 المملكة المتحدة تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على جازان
أبرز المواد
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

أبرز المواد
“صحة الرياض” تضبط مواطن و وافد يتاجران في شهادات فحوصات كورونا

“صحة الرياض” تضبط مواطن و وافد يتاجران في شهادات فحوصات كورونا

منطقة الرياض
تعليم عنيزة تحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني ۲۰۲۱ تحت شعار “يد تبني ويد تحمي”

تعليم عنيزة تحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني ۲۰۲۱ تحت شعار “يد تبني ويد تحمي”

منطقة القصيم
أمانة الأحساء تنفي إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في مدن وبلدات المحافظة

أمانة الأحساء تنفي إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في مدن وبلدات المحافظة

المنطقة الشرقية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
http://almnatiq.net/?p=956530

صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها.
وكانت أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي:
القضية الأولى: إيقاف (3) ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و(21) رجل أعمال ووافداً من جنسية عربية، لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال، حيث بلغ ما حُصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن مبلغ (400.000.000) أربعمائة مليون ريال، ومازالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية.
القضية الثانية: إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقاً بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين اثنين (وسطاء) لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج (79) منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسطاء، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ (2.185.000) مليونين ومئة وخمسة وثمانين ألف ريال.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

روابط ذات صلة

“الزكاة والدخل” تطلق دليلاً تفاعلياً لتوعية المتاجر الإلكترونية بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة

“الزكاة والدخل” تطلق دليلاً تفاعلياً لتوعية المتاجر الإلكترونية بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة
الإمارات تدين بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المنطقة الجنوبية بالمملكة بطائرة “مفخخة”

الإمارات تدين بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المنطقة الجنوبية بالمملكة بطائرة “مفخخة”
وزير الخارجية الأمريكي يدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بالمملكة

وزير الخارجية الأمريكي يدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*