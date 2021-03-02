بلدية القريات : استمرار التوعية من خلال اللوحات والشاشات بالطرق والميادين العامة للوقاية من فيروس كورونا

المناطق - الجوف

تواصل بلدية محافظة القريات بتنفيذ حمله توعوية من خلال اللوحات الاعلانية في الشوارع والميادين العامة ؛ بهدف رفع الوعي والتوعية والتوجيه بالالتزام بالاحترازات والتدابيير الوقائية لاهالي المحافظة ضد فيروس كورونا .

حيث أن الحملات التوعوية التي تقوم بها البلدية مستمرة ; في عدة مواقع متنوعة في الشوارع والميادين من خلال (لوحات الموبي ) المنتشرة بالمحافظة وتكثيف الجهود والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا، حيث تعتزم البلدية مواصلة جهودها في مواجهة هذه الجائحة والعمل على منع انتشار الفايروس من خلال منظومة متكاملة من الأعمال الميدانية والرقابية التي من ضمنها تفعيل هذه المبادرة التوعوية في لوحات الشوارع والميادين ، علاوةً على تفعيلها مسبقاً في المجمعات التجارية للإسهام والحد من انتشار الفايروس من خلال توعية المتسوقين بالإجراءات الاحترازية وتطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي فعلياً وكذلك اهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية لمُرتادي المنشآت والمراكز التجارية.