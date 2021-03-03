احدث الأخبار

صحة بيشة تستعد لاستقبال المستفيدين لأخذ اللقاح في بلقرن
منطقة عسير
 150 ألفا تغلق قضية جنى الشهري مع بلدية المجاردة
أبرز المواد
 مسؤولون يبحثون تحديات سلاسل الإمداد والتوريد واكتشاف سبل مواجهتها غدا
أبرز المواد
 وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قائدين عسكريين رئيسيين لميليشيا الحوثي
أبرز المواد
 بلدية القريات : استمرار التوعية من خلال اللوحات والشاشات بالطرق والميادين العامة للوقاية من فيروس كورونا
منطقة الجوف
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين.
أبرز المواد
 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
أبرز المواد
 “صحة الرياض” تضبط مواطن و وافد يتاجران في شهادات فحوصات كورونا
منطقة الرياض
 تعليم عنيزة تحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني ۲۰۲۱ تحت شعار “يد تبني ويد تحمي”
منطقة القصيم
 أمانة الأحساء تنفي إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في مدن وبلدات المحافظة
المنطقة الشرقية
 “الزكاة والدخل” تطلق دليلاً تفاعلياً لتوعية المتاجر الإلكترونية بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 الإمارات تدين بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المنطقة الجنوبية بالمملكة بطائرة “مفخخة”
أبرز المواد
صحة بيشة تستعد لاستقبال المستفيدين لأخذ اللقاح في بلقرن

صحة بيشة تستعد لاستقبال المستفيدين لأخذ اللقاح في بلقرن

منطقة عسير
150 ألفا تغلق قضية جنى الشهري مع بلدية المجاردة

150 ألفا تغلق قضية جنى الشهري مع بلدية المجاردة

أبرز المواد
مسؤولون يبحثون تحديات سلاسل الإمداد والتوريد واكتشاف سبل مواجهتها غدا

مسؤولون يبحثون تحديات سلاسل الإمداد والتوريد واكتشاف سبل مواجهتها غدا

أبرز المواد
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قائدين عسكريين رئيسيين لميليشيا الحوثي

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قائدين عسكريين رئيسيين لميليشيا الحوثي

أبرز المواد

صحة بيشة تستعد لاستقبال المستفيدين لأخذ اللقاح في بلقرن

صحة بيشة تستعد لاستقبال المستفيدين لأخذ اللقاح في بلقرن
http://almnatiq.net/?p=956551
المناطق - بلقرن

تستعد صحة بيشة يوم غدٍ الأربعاء الموافق 2021/3/3م، لاستقبال المستفيدين المسجلين لأخذ لقاح كورونا كوفيد-١٩ وذلك (بمركز لقاحات كورونا بالبظاظة) في سبت العلاية، وبدء حملة التطعيم، وإعطاء أول جرعة من لقاح كورونا.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالمبادرة بالتسجيل؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم من الإصابة بفايروس كورونا المستجد، مجددة تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضحت صحة بيشة أن مركز اللقاحات بمحافظة بلقرن يعتبر ثاني مركز تابع لصحة بيشة بعد مركز مركز لقاحات كورونا في بيشة، وقد تمت تهيئة المركز وتوفير جميع الخدمات اللازمة فيه.

الجدير بالذكر أن مركز لقاحات كورونا البظاظة سيبدأ باستقبال المستفيدين طيلة أيام الأسبوع من الساعة ٨ صباحاً حتى الساعة ٤ مساء.

كما تدعوا صحة بيشة الجميع بالتسجيل في تطبيق صحتي عبر الرابط الآتي : ‏⁦‪onelink.to/yjc3nj

روابط ذات صلة

150 ألفا تغلق قضية جنى الشهري مع بلدية المجاردة

150 ألفا تغلق قضية جنى الشهري مع بلدية المجاردة
نجاح عملية استبدال مفصل الركبة لمريضة سبيعينة بحالة خطرة

نجاح عملية استبدال مفصل الركبة لمريضة سبيعينة بحالة خطرة
صحة عسير تدعو عدداً من المتبرعين بالدم لاستلام شهادات وميداليات الاستحقاق

صحة عسير تدعو عدداً من المتبرعين بالدم لاستلام شهادات وميداليات الاستحقاق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*