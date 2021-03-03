صحة بيشة تستعد لاستقبال المستفيدين لأخذ اللقاح في بلقرن

المناطق - بلقرن

تستعد صحة بيشة يوم غدٍ الأربعاء الموافق 2021/3/3م، لاستقبال المستفيدين المسجلين لأخذ لقاح كورونا كوفيد-١٩ وذلك (بمركز لقاحات كورونا بالبظاظة) في سبت العلاية، وبدء حملة التطعيم، وإعطاء أول جرعة من لقاح كورونا.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالمبادرة بالتسجيل؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم من الإصابة بفايروس كورونا المستجد، مجددة تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضحت صحة بيشة أن مركز اللقاحات بمحافظة بلقرن يعتبر ثاني مركز تابع لصحة بيشة بعد مركز مركز لقاحات كورونا في بيشة، وقد تمت تهيئة المركز وتوفير جميع الخدمات اللازمة فيه.

الجدير بالذكر أن مركز لقاحات كورونا البظاظة سيبدأ باستقبال المستفيدين طيلة أيام الأسبوع من الساعة ٨ صباحاً حتى الساعة ٤ مساء.

كما تدعوا صحة بيشة الجميع بالتسجيل في تطبيق صحتي عبر الرابط الآتي : ‏⁦‪onelink.to/yjc3nj