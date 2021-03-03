الدوري السعودي.. هيرنانديز وبانيغا وكاسيو وغريب يحصدون جوائز الأفضلية لشهر فبراير

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حصد مدرب نادي الشباب كارلوس هيرنانديز ولاعب الفريق إيفر بانيغا وحارس مرمى فريق التعاون كاسيو أنجوس ولاعب فريق الأهلي عبد الرحمن غريب جوائز الأفضلية لشهر فبراير للجولات (16،17،18،19،20،21) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقاً للفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن جائزة أفضل مدرب في شهر فبراير ذهبت لكارلوس هيرنانديز ، فيما جاء اختيار إيفر بانيغا لجائزة أفضل لاعب، وحصد كاسيو أنجوس جائزة أفضل حارس ، في حين اختِير عبدالرحمن غريب لجائزة أفضل لاعب واعد.

وكانت الرابطة قد أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع إضافة جائزة رابعة لأفضل لاعب واعد.