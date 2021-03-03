نقل مواجهات الاتحاد والأهلي بسبب الصيانة.. وتقديم مباراة الوحدة بسبب الملحق الآسيوي

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قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين إقامة مباراة فريقي (الاتحاد والوحدة ) في الجولة (22)، ومباراة فريقي (الاتحاد والشباب ) في الجولة (23)، من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة.

كما تقرر إقامة مباراة فريقي (الأهلي وضمك ) في الجولة (22) من المسابقة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ومباراة فريقي (الأهلي والنصر) في الجولة (23) على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وجاء قرار نقل المباريات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة ومع ناديي الاتحاد والأهلي، وذلك بناء على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة، الذي أفاد باستمرار إغلاق الملعب الرئيسي لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة للصيانة خلال المدة المقبلة.

كما قررت اللجنة أيضاً تقديم مباراة فريقي (الوحدة وأبها) في الجولة 25 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتقام يوم الاثنين 15 مارس الحالي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة نظرًا لارتباط نادي الوحدة بمباراة الملحق ضمن دوري أبطال آسيا 2021 يوم الأربعاء 7 أبريل القادم.