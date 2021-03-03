أمين رابطة العالم الإسلامي يشكر سريلانكا على استجابتها بعدم حرق جثامين الموتى من المسلمين المصابين بكوفيد – 19

المناطق - الرياض

قدّر معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تجاوب الحكومة السريلانكية مع طلب الرابطة بعدم حرق جثامين الموتى من المسلمين المصابين بكوفيد19 وفقاً للتعاليم الإسلامية .

وأكد معاليه في اتصال هاتفي تلقاه من معالي وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية دينيش غوناواردينا أن ذلك يصب في تعزيز العلاقة الوثيقة بين رابطة العالم الإسلامي بما تمثله من مرجعية عالمية للشعوب الإسلامية وبين الحكومة السريلانكية.