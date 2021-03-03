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شرطة مكة: القبض على 7 إثيوبيين سلبوا 632 ألف ريال

شرطة مكة: القبض على 7 إثيوبيين سلبوا 632 ألف ريال
http://almnatiq.net/?p=956571

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (7) إثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، قاموا بالترصد أمام البنوك للعملاء والاعتداء عليهم بعد خروجهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، باستخدام مركبة مسروقة بمحافظة جدة، حيث قُدّرت المبالغ المسلوبة بمبلغ (632) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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