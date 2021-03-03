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وزير الصحة يثمّن قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى “هيئة”

وزير الصحة يثمّن قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى “هيئة”

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وزير الصحة يثمّن قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى “هيئة”

وزير الصحة يثمّن قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى “هيئة”
http://almnatiq.net/?p=956572
المناطق - الرياض

ثمّن معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة “وقاية” الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل “المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها” إلى هيئة عامة بمسمى” هيئة الصحة العامة”.
وبين معاليه أن هيئة الصحة العامة ستعمل على تعزيز نجاح المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تتوافق مع مجموعة كبيرة من أهدافها، حيث تعمل الهيئة مع القطاعات الصحية الأخرى وبرامج الرؤية المختلفة، من أجل رفاه المجتمع بالمملكة وضمان عناية الدولة بالصحة العامة، وتعزيز مبدأ الوقاية، من خلال التشريعات والسياسات العامة والبرامج، التي تمس جميع جوانب مفهوم الصحة العامة الذي يتجاوز دور القطاع الصحي.
وأضاف الدكتور الربيعة أن من أهم أعمال الهيئة، العمل على رفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة مثل (الجوائح والأوبئة), من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، ووضع خطط الاستجابة وصولاً إلى التعافي، مع توزيع الأدوار والمسؤوليات بوضوح، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن هذا الجهد مهماً وأساسياً لتعزيز الأمن الصحي للدولة والمجتمع المحلي والإقليمي والدولي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية وثقل المملكة الديني والسياسي والاقتصادي في هذا الشأن.
وقدّم معالي وزير الصحة شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم المتواصل لرفاه المجتمع وتعزيز صحته.

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