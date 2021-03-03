“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحا نشطة وسحبا رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.



وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء .