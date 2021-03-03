اكتشاف إصابات من كورونا المتحور في تونس

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة التونسية أمس (الثلاثاء)، اكتشاف السلالة المتحورة من فايروس كورونا المستجد والمكتشفة ببريطانيا، في تونس.

وأوضحت وزارة الصحة أن نظام المراقبة لم يكشف إلى حد اليوم أي نوع من السلالة المتحورة تم اكتشافها إن كانت الجنوب أفريقية أو البرازيلية.

ولم تكشف الوزارة أين تم اكتشاف السلالة المتحورة من الفايروس أو عدد المصابين بها.

ودعت إلى مواصلة الحذر واليقظة والالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية، مشيرة إلى استمرار انتشار فايروس كوفيد-19 في البلاد.

وعقدت اللجنة العلمية القارة لمكافحة فايروس كورونا اجتماعها الدوري الذي خصص لمتابعة وتقييم تطور الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 على المستوى الوطني والعالمي وتدارس مختلف الإجراءات العملية لمزيد التوقي من انتشار فايروس كورونا في تونس خلال الفترة القادمة.