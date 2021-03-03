احدث الأخبار

اكتشاف إصابات من كورونا المتحور في تونس
أبرز المواد
 إلزام بلدية المجاردة بدفع 150 ألف ريال تعويضاً عن وفاة الطفلة “جنى الشهري”
أبرز المواد
 هل يمكن استعادة الخدمة بعد دفع نصف قيمة الفاتورة؟.. “الكهرباء” تجيب
أبرز المواد
 “الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع
أبرز المواد
 رياح نشطة مثيرة للأتربة وأمطار رعدية على بعض مناطق المملكة
أبرز المواد
 أسعار النفط تسجل تراجعاً
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 50935 إصابة مؤكدة و 1283 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 أمين رابطة العالم الإسلامي يشكر سريلانكا على استجابتها بعدم حرق جثامين الموتى من المسلمين المصابين بكوفيد – 19
أبرز المواد
 وزير الصحة يثمّن قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى “هيئة”
أبرز المواد
 شرطة مكة: القبض على 7 إثيوبيين سلبوا 632 ألف ريال
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان يدشن المرحلة الثانية من مشروع الكسوة الشتوية بحضرموت
أبرز المواد
 نقل مواجهات الاتحاد والأهلي بسبب الصيانة.. وتقديم مباراة الوحدة بسبب الملحق الآسيوي
أبرز المواد
اكتشاف إصابات من كورونا المتحور في تونس

اكتشاف إصابات من كورونا المتحور في تونس

أبرز المواد
إلزام بلدية المجاردة بدفع 150 ألف ريال تعويضاً عن وفاة الطفلة “جنى الشهري”

إلزام بلدية المجاردة بدفع 150 ألف ريال تعويضاً عن وفاة الطفلة “جنى الشهري”

أبرز المواد
هل يمكن استعادة الخدمة بعد دفع نصف قيمة الفاتورة؟.. “الكهرباء” تجيب

هل يمكن استعادة الخدمة بعد دفع نصف قيمة الفاتورة؟.. “الكهرباء” تجيب

أبرز المواد
“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع

“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع

أبرز المواد

اكتشاف إصابات من كورونا المتحور في تونس

اكتشاف إصابات من كورونا المتحور في تونس
http://almnatiq.net/?p=956605
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة التونسية أمس (الثلاثاء)، اكتشاف السلالة المتحورة من فايروس كورونا المستجد والمكتشفة ببريطانيا، في تونس.

وأوضحت وزارة الصحة أن نظام المراقبة لم يكشف إلى حد اليوم أي نوع من السلالة المتحورة تم اكتشافها إن كانت الجنوب أفريقية أو البرازيلية.

ولم تكشف الوزارة أين تم اكتشاف السلالة المتحورة من الفايروس أو عدد المصابين بها.

ودعت إلى مواصلة الحذر واليقظة والالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية، مشيرة إلى استمرار انتشار فايروس كوفيد-19 في البلاد.

وعقدت اللجنة العلمية القارة لمكافحة فايروس كورونا اجتماعها الدوري الذي خصص لمتابعة وتقييم تطور الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 على المستوى الوطني والعالمي وتدارس مختلف الإجراءات العملية لمزيد التوقي من انتشار فايروس كورونا في تونس خلال الفترة القادمة.

روابط ذات صلة

إلزام بلدية المجاردة بدفع 150 ألف ريال تعويضاً عن وفاة الطفلة “جنى الشهري”

إلزام بلدية المجاردة بدفع 150 ألف ريال تعويضاً عن وفاة الطفلة “جنى الشهري”
هل يمكن استعادة الخدمة بعد دفع نصف قيمة الفاتورة؟.. “الكهرباء” تجيب

هل يمكن استعادة الخدمة بعد دفع نصف قيمة الفاتورة؟.. “الكهرباء” تجيب
“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع

“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*